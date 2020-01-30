Тюменским СМИ и организаторам мероприятий рекомендуют быть внимательными с возрастными категориями

Фото: Афиша Тюмень

Возрастные категории необходимо указывать на всех афишах зрелищных мероприятий.

Об этом сообщил на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" заместитель руководителя Управления Роскомнадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО – начальник отдела контроля (надзора) в сфере массовых коммуникаций Руслан Джумасов.

Пресс-конференция на тему "Правила маркировки мероприятий в СМИ" состоялась 30 января. Журналисты тюменских изданий проявили интерес к заданной теме и смогли обсудить все вопросы со спикером.

Эксперт Руслан Джумасов рассказал журналистам о соблюдении закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

Афиши зрелищных мероприятий в средствах массовой информации в обязательном порядке должны содержать информацию о возрастной категории. Их пять: 0+, 6+, 12+, 16+ и 18+.

ПРи указании организатором других возрастных категорий (3+, 7+ и т.д.) средства массовой информации должны изменить категорию на предусмотренный законом вариант. В ином случае при проверке и выявлении нарушений на СМИ будут налагаться штрафы.

По словам эксперта, у тюменских изданий встречаются материалы без возрастной категории или с неверной категорией.

"В прошлом году в Тюменской области выявлено четыре таких нарушения. Количество небольшое, но тем не менее эти нарушения есть, и мы понимаем, что не у всех представителей СМИ и организаторов мероприятий есть понимание этого закона. Этих нарушений можно было бы легко избежать. Мы, как сотрудники органа, осуществляющего контроль в этой сфере, готовы оказать любую методическую поддержку", – сообщил Руслан Джумасов.

Более подробную информацию о требованиях к анонсированию мероприятий можно получить, ознакомившись с Федеральным законом РФ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".