На тюменских дорогах из-за превышения скорости произошло 760 ДТП

В 2019 году в Тюменской области из-за несоответствия скорости условиям движения произошло 760 ДТП. Это каждая четвертая авария от общего числа ДТП, зарегистрированных в регионе. Каждый третий человек, погибший в ДТП в минувшем году, лишился жизни из-за превышения водителями скоростного режима.

Сотрудники ГИБДД контролируют скоростной режим на федеральных трассах, измеряя скорость транспорта с помощью приборов фиксации скорости "Бинар". В местах концентрации аварийности на трассах Курган — Тюмень и Тюмень — Ханты-Мансийск применяется патрулирование с использованием беспилотных летательных аппаратов.

По сообщению Госавтоинспекции Тюменской области, вскоре планируется установка антирадарных устройств в антивандальных корпусах, что также создаст предпосылки к снижению опасных скоростей на загородных трассах.