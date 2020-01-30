На тюменских дорогах из-за превышения скорости произошло 760 ДТП

15:25 30 января 2020
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В 2019 году в Тюменской области из-за несоответствия скорости условиям движения произошло 760 ДТП. Это каждая четвертая авария от общего числа ДТП, зарегистрированных в регионе. Каждый третий человек, погибший в ДТП в минувшем году, лишился жизни из-за превышения водителями скоростного режима.

Сотрудники ГИБДД контролируют скоростной режим на федеральных трассах, измеряя скорость транспорта с помощью приборов фиксации скорости "Бинар". В местах концентрации аварийности на трассах Курган — Тюмень и Тюмень — Ханты-Мансийск применяется патрулирование с использованием беспилотных летательных аппаратов. 

По сообщению Госавтоинспекции Тюменской области, вскоре планируется установка антирадарных устройств в антивандальных корпусах, что также создаст предпосылки к снижению опасных скоростей на загородных трассах.

Теги: ДТП , статистика
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