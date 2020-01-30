Ущерб тюменской экологии в 2019 году оценили в 132 млн рублей

В 2019 году в Тюменской области было возбуждено 329 уголовных дел об экологических преступлениях. По сведениям региональной прокуратуры, ущерб экологии составил 132 млн рублей.

В числе наиболее распространенных преступлений — незаконная рубка лесных насаждений (254 уголовных дела) и незаконная охота (54 уголовных дела). Также были выявлены факты порчи земли и загрязнения вод, незаконной добычи особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу РФ, и другие преступления.

"По уголовным делам обеспечено возмещение ущерба на сумму более 10,8 млн. рублей. В ходе следствия к обвиняемым предъявлены иски о возмещении вреда на общую сумму свыше 43 млн рублей", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.