Воспитанники Дома культуры "Водник" стали лучшими на Международном конкурсе VinArt

Театр моды "Клеопатра" тюменского Дома культуры "Водник" удостоен звания лауреатов первой и второй степени на Международном конкурсе творчества и искусства VinArt. Руководителя коллектива отметили отдельно дипломом и благодарственным письмом.

VinArt – конкурс международного уровня, участников которого оценивает профессиональное жюри. Награды присуждают не только учащимся, но и педагогам, воспитанники которых заняли призовые места.

Звание лауреата первой степени театр моды завоевал два раза в номинации "Театр мод" с номерами "Показ вечерних платьев "Тюмень" и "Казачьи посиделки". Удостоили "Клеопатру" и звания лауреата второй степени с номером "Шуточный переполох".

Руководитель коллектива Олеся Выхристюк получила от организаторов конкурса диплом лауреата за высокое профессиональное мастерство при подготовке участников конкурса, большой вклад в развитие дополнительного образования и активную жизненную позицию. Кроме того, Олесе Валерьевне вручили благодарственное письмо.

Напомним, театр моды "Клеопатра" - яркий, молодой и талантливый коллектив юных моделей. Воспитанники умеют не только красиво двигаться на подиуме, но и проявляют свои творческие способности с помощью уникальной коллекции одежды, музыки и актерского таланта.