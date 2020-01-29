Компания "Золотые луга" продолжит партнерство с проектом "Стальной характер"

Фото: АО "Золотые луга"

Всероссийский мультиспортивный проект "Стальной характер" объявил о старте нового сезона. Презентация плана на 2020 год и подведение итогов прошедшего сезона состоялось на мероприятии 24 января при участии партнеров и друзей проекта. В их число входит и компания "Золотые луга", которая продолжит поддерживать массовые забеги.

Проект "Стальной характер" направлен на популяризацию физической культуры и спорта, формирование культуры здорового образа жизни в России. Основные задачи и принципы этих мероприятий близки по духу команде АО "Золотые луга". С 2019 года один из крупнейших производителей молочной продукции на Урале и в Сибири оказывает поддержку проекту, а команда "Золотых лугов" принимает участие в экстремальных забегах.

Например, в августе 2019 года преодолеть полосу препятствий решились 15 сотрудников компании. А на площадке мероприятия была организована дегустация продуктов торговой марки "Живи ЗдорОво". После забега участники и болельщики с удовольствием восполняли свои силы полезными напитками. Особенно спортсменам пришлись по душе напитки без сахара – ацидофилин, биопростокваша.

В целом 2019 год стал ключевым в истории "Стального характера". Удалось провести 17 мероприятий в 15 городах России, что позволило проекту войти в топ-5 самых массовых спортивных событий страны. Компании "Золотые луга" организаторы вручили благодарственное письмо за социальную ответственность и поддержку.

Руководитель проекта Андрей Потапов отметил, что на 2020 год намечены достаточно амбициозные планы, в частности – расширить географию и провести 25 мероприятий в 18 городах. Тюменцев в новом сезоне "Стального характера" ждут шесть мероприятий. В некоторых из них примет участие и команда АО "Золотые луга". А поддержку производитель молочной продукции будет оказывать проекту не только в Тюмени, но и в других городах.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.