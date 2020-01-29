В Тюмени субсидию на оплату жилья получили 10 тысяч семей

В 2019 году в областном центре субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили 10 тысяч семей. Средний размер субсидии на одну семью составил 1247,72 руб. в месяц. По сравнению с 2018 годом этот показатель увеличился на 102,7 руб, сообщает департамент городского хозяйства администрации Тюмени.

Тюменцам напоминают, что субсидия носит заявительный характер, рассчитывается индивидуально для каждой семьи и предоставляется на шесть месяцев при определенных условиях. В их числе — превышение расходов семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных исходя из размера региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, величины, соответствующей максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.