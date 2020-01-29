Тюменцам напоминают об арендной амнистии

В Тюменской области "амнистия" за уплату пеней по договорам аренды земельных участков продлится до 1 июля 2020 года.
За 2019 год арендная амнистия была применена почти по 1,3 тыс. договорам аренды. Это позволило погасить более 13 млн рублей задолженности.
"Планировалось, что амнистия будет действовать до 1 июля 2019 года, но из-за высокой заинтересованности арендаторов было решено продлить ее еще на год", — сообщили в пресс-службе департамента имущественных отношений Тюменской области.
Для того, чтобы воспользоваться арендной амнистией, необходимо оплатить сумму основного долга и сообщить об этом в департамент имущественных отношений Тюменской области.
Амнистия не применяется к договорам, заключенным по результатам аукциона. Также нельзя списать задолженность, которую уже взыскали в судебном порядке.
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