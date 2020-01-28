В Тюменской области изменится размер социального пособия на погребение

С 1 февраля 2020 меняется размер социального пособия на погребение. В Тюменской области с учетом районного коэффициента размер пособия составит 7043,59 рублей, в Уватском районе — 9187,29 рублей.

Социальное пособие на погребение по линии Пенсионного фонда выплачивается на погребение умерших пенсионеров, если на день смерти они не подлежали обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности. Оно может быть выплачено любому лицу, взявшему на себя организацию похорон. Выплата социального пособия на погребение умерших пенсионеров производится в день обращения.

Ели умерший пенсионер на день смерти являлся работающим, социальное пособие на погребение выплачивается организацией (работодателем), которая являлась страхователем по обязательному социальному страхованию по отношению к умершему на день смерти. Если умерший на день смерти не являлся пенсионером и не работал, то социальное пособие на погребение выплачивается органами социальной защиты населения.

В 2019 году органы ПФР Тюменской области произвели выплаты данного пособия на сумму более 81,8 млн рублей.