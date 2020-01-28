В Тюмени ищут жертв мошенницы, притворявшейся соцработницей

Фото: пресс-служба УМВД России по Тюменской области

В Тюмени задержана мошенница, которая выдавала себя за социального работника и похищала сбережения.

Один из первых фактов мошенничества был зафиксирован в ноябре 2019 года. К мужчине домой пришла неизвестная и представилась работником одной из социальных служб. Она сказала, что обменивает якобы устаревшие денежные знаки на новые. Мужчина отдал ей сбережения в размере 80 тыс. рублей, взамен женщина оставила ему билеты "банка приколов".

Было возбуждено уголовное дело, женщину задержали на железнодорожном вокзале, когда она попыталась сесть в поезд до Пермского края.

Жительницу Удмуртии 1965 года рождения подозревают в причастности к серии мошеннических действий: к трем преступлениям в Тюмени, а также к иным противоправным деяниям в Кургане, Нижневартовске, Перми и Екатеринбурге.

Полиция просит граждан, пострадавших от действий женщины, обращаться по телефонам: +7 (3452) 27-01-00; 291-030; 02; либо 112.