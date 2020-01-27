Почетный нефтяник Виктор Горбатиков в свое 90-летие навестит родной Гипротюменнефтегаз

27 января исполняется 90 лет Виктору Андреевичу Горбатикову – Почетному нефтянику Тюменской области, члену-корреспонденту Российской Академии естественных наук (РАЕН), отличнику нефтяной промышленности, автору более 100 научных работ и изобретений.

Виктор Андреевич ― легендарный человек: из числа тех, кто своим трудом создавал историю освоения недр Западной Сибири. Современник В. И. Муравленко, Горбатиков был непосредственным участником грандиозных научных исследований, поисков методов промыслового строительства в суровых, еще не освоенных условиях тюменского Севера.

Более 40 лет трудовой биографии Виктора Горбатикова связаны с "Гипротюменнефтегазом" ― научно-исследовательским и проектным институтом нефтяной и газовой промышленности имени В.И. Муравленко. И более 35 лет Виктор Андреевич руководил научным обеспечением проектного производства по обустройству нефтяных месторождений в условиях болот и вечной мерзлоты. А также на протяжении 7 лет растил кадры для отрасли в стенах Тюменского нефтегазового университета.

Юбиляр ― автор более 100 научных работ и изобретений, сыгравших важную роль как в развитии отраслевой науки, так и всего нефтегазового комплекса страны. Признанием заслуг Виктора Андреевича служат: премия Совета Министров СССР "За создание и промышленное внедрение новых методов эксплуатации, подготовки и транспорта нефти и газа на месторождениях Западно-Сибирского нефтегазового комплекса" (1981 г.), звания "Отличник нефтяной промышленности", "Почетный нефтяник Тюменской области", медали "За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири", "За доблестный труд" и другие звания и награды.

В свой 90-й день рождения Виктор Андреевич планирует посетить родной "Гипротюменнефтегаз", где юбиляра ждут поздравления от руководства института, коллег и друзей, Совета ветеранов организации.