Метеозависимым тюменцам следует быть внимательнее к здоровью

Этой зимой метеозависимые тюменцы все чаще жалуются на плохое самочувствие. Как объясняют специалисты, это связано с перепадами погоды и отсутствием привычных морозов.

Врач-терапевт одного из частных медицинских центров Тюмени Алина Свиридова рассказала, что участились обращения пациентов с жалобами на недомогания – головные боли, давление, быструю утомляемость и бессонницу. Обостряются симптомы у метеочувствительных людей во время перепадов атмосферного давления и температуры воздуха.

"Иногда у нас бывает такое состояние, как говорится: то лапы ломит, то хвост отваливается. Капризы погоды могут быть тому причиной. Между тем, для зимы все-таки более характерными являются инфекционные заболевания. И, кстати, теплая погода способствует распространению вирусов. Но в этом году и ситуацию с ОРВИ нельзя назвать стандартной. Заболевшие есть, но их немного", - отмечает врач.

Особое внимание своему здоровью во время теплой зимы должны уделять не только "сердечники", но и астматики, и люди с заболеваниями дыхательных путей, и аллергики. У последних на фоне температурной аномалии тюменской зимы может снизиться уровень лейкоцитов в крови. Это становится фактором риска для возникновения аллергической реакции, пишет "Тюменская область сегодня".

Врачи рекомендуют соблюдать регулярный режим питания, уделять необходимое время отдыху и сну и больше гулять. Это поможет сгладить изменения в обмене веществ и биоритмах, из-за которых страдает вегетативная нервная система человека во время погодных изменений.