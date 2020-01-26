В Тюмени проведут концерт жестовой песни

Концерт жестовой песни и инклюзивные спектакли пройдут в Тюмени в рамках фестиваля "Лукоморье". Он будет проходить в МТЦ "Космос" 17 и 18 февраля.

Концерт жестовой песни состоится 17 февраля, начало в 18:00. 18 февраля пройдет показ спектаклей "Я – кулак, я – А-Н-Н-А" и "Сказки сквозь камни". Вход на все мероприятия свободный.

Организаторами фестиваля выступает инклюзивный семейный центр "Большая медведица" при поддержке студии жестовой песни "Созвездие", молодежного театра "Fox" (Югорск), творческой студии "Говорящие руки" (Надым) и творческого коллектива специальной школы Ишима, пишет ИА "Тюменская линия" со ссылкой на Общественную палату Тюменской области.