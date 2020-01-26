Тюменцев приглашают на выставку известного бенгальского художника

В МТЦ "Космос" готовится к открытию выставка живописи и графики "Искусство для сердца" художника Шри Чинмоя. Его картины можно будет посмотреть с 1 по 29 февраля, вход свободный.

Шри Чинмой – всемирно известный художник, поэт, писатель, музыкант, спортсмен, миротворец и философ. Основной мотив в его творчестве – образ птицы, широко распространенный символ мира и свободы. За всю жизнь художник создал 16 миллионов рисунков птиц и 200 тысяч абстрактных картин.

Картины выставки "Искусство для сердца" находятся в частной коллекции в Москве. Их уже увидели в Челябинске, Магнитогорске, Омске, Находке, Владивостоке, Уссурийске, Чите и Хабаровске. Другие работы были представлены в Москве, Санкт-Петербурге, Париже, Нью-Йорке, в офисе генеральной штаб квартиры ООН, Лувре и других странах мира.

Посетители выставки в Тюмени смогут не только увидеть работы мастера, но также поучаствовать в мастер-классах по спонтанной живописи, тренинге "Тишина ума", лекции по театральному волонтерству и стать гостем музыкально-поэтической гостиной "Музыка души", пишет "Мой портал".