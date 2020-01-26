Тюменских студентов зовут провести день без Интернета

День без Интернета планируют отмечать в Студенческом центре Тюменской области 31 января. Для молодежи и всех желающих организуют площадки, где можно будет увлекательно провести время без использования гаджетов.

Как сообщили организаторы, участников ждет специальное пространство для буккроссинга, зона для чтения и рисования, отдельная площадка с традиционными настольными играми (домино, шахматы, шашки), шарадами и другими развлечениями, для которых не нужен Интернет. Также все желающие проведут время за чашкой чая в компании единомышленников, обменяются опытом или расскажут забавные истории из жизни, пишет "Мегатюмень".

Как отметила руководитель Студенческого центра Тюменской области Инна Корсун, многие молодые люди уже и не представляют, как проводить свободное время без гаджетов и социальных сетей. Организаторы мероприятия хотят напомнить, что живое общение и времяпрепровождение в офлайне можно сделать увлекательным и веселым.