Тюменские врачи внедряют новые методики лечения онкозаболеваний печени

В тюменском МКМЦ "Медицинский город" врачи внедряют современные технологии хирургического лечения рака печени. Это стало возможным благодаря появлению нового экспертного оборудования.

В 2019 году в арсенале хирургов "Медицинского города" появилось оборудование, которое позволяет избежать больших разрезов при удалении опухоли, а также выполнить интраоперационное ультразвуковое исследование органа и выявить скрытые метастазы, которые могли быть не диагностированы во время проведения КТ или МРТ.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, особенностью этого оборудования также является его высокая чувствительность. Например, хирургам неоднократно удавалось выявить опухолевые образования в сосудах и протоках, которые не были видны на предоперационном обследовании. Специалисты отмечают, что резекция таких сосудов позволяет остановить дальнейшее распространение метастазов, и следовательно - продлить жизнь пациенту.

Пациентом "Медгорода" стал житель Ялуторовска, у которого рак легкого диагностировали и прооперировали в 2018 году. Во время контрольного исследования врачи обнаружили метастазы в печени - пятисантиметровая опухоль поражала не только орган, но и прорастала в диафрагму.

Заведующий хирургическим отделением №1 Евгений Фрак сообщил, что в хирургии печени особенно заметно преимущество лапароскопических операций, которые позволяют избежать больших разрезов.

"Малоинвазивный доступ позволил нам избежать большого разреза, сократить период восстановления мужчины и уменьшить нагрузку на его дыхание – это особенно важно для нашего пациента, ведь относительно недавно он перенес операцию на легком. Наличие лапароскопического ультразвукового датчика позволило нам просканировать всю печень во время операции, таким образом, мы убедились, что очаг действительно один. Операция выполнена успешно, уже спустя шесть дней пациент был выписан из стационара", - проинформировал Евгений Франк.