Тюменцам возместят ущерб при падении сосулек на автомобиль

При перепаде температур существует риск схода снега, наледи и сосулек с крыш жилых домов и административных зданий. Если сугроб или лед при падении повредит автомобиль, тюменцы могут рассчитывать на возмещение ущерба.

Как рассказала юрист Лариса Юкечева, если автомобиль застрахован по КАСКО, стоимость ремонта в таком случае будет оплачена по полису, а взысканием ущерба займутся специалисты "страховой". При отсутствии полиса КАСКО следует обращаться к участковому или в полицию, но не в ГИБДД. Можно набрать 112 и объяснить ситуацию, на место должны отправить полицейского или участкового. Вместе с ними нужно составить документ об осмотре места происшествия, где указать все видимые повреждения автомобиля. После заполнения документов нужно их подписать, но все бумаги участковый заберет с собой.

"Уточните, когда и где можно получить результаты. На рассмотрение уходит около двух недель. После получения документов вы можете обращаться за взысканием нанесенного ущерба", - прокомментировала эксперт.

Если снег упал с крыши частного дома, то ущерб должен возместить владелец. Если это многоквартирник, обращаться следует в УК или ТСЖ. У офисного здания также потребуется найти владельца и решать проблему с ним. Направить требование о компенсации ущерба в этом случае можно заказным письмом с уведомлением о вручении. К письму нужно приложить копию документа полиции и копию результатов независимой экспертизы. Если ответчик не захочет добровольно возместить ущерб, тогда обращайтесь в суд с этими документами.

Отметим, при фотофиксации последствий падения снега на машину в кадр должны попасть повреждения авто, снег или сосулька, которые к ним привели, номерной знак машины, признаки, которые указывают на место парковки (табличка с названием улицы и номером дома) и предполагаемое место, с которого сошел снег, пишет "АиФ - Западная Сибирь".