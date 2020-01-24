Врачи спасли тюменца, пережившего четыре клинические смерти

Фото: тюменская станция скорой помощи

Благодарственное письмо от дочери 57-летнего мужчины получили тюменские медики. За короткий промежуток времени тюменец четырежды пережил клиническую смерть и остался жив благодаря врачам.

Боль в нижней половине грудины появилась у мужчины вечером и не отпускала до утра. Всю ночь он промучился, а наутро, когда стало невыносимо больно, вызвал скорую. Вызов поступил в 6:49, через 15 минут врач Илья Горшков и фельдшер Надежда Сафрыгина были на месте. Было понятно, что это инфаркта миокарда.

"Мужчину беспокоили разрывающая боль за грудиной, слабость, потливость. Первым делом мы записали электрокардиограмму, на которой был выявлен острый инфаркт миокарда. Оказали помощь и организовали эвакуацию на носилках, во время которой на лестничной площадке первого этажа мужчина потерял сознание", — рассказал врач скорой помощи Илья Горшков.

В 7:30 наступил критический момент: закатив глаза, пациент вытянулся дугой — у него начались тонические судороги. Медиками была зафиксирована фибрилляция желудочков и последующая остановка сердца и дыхания. Медики приступили к реанимационным мероприятиям по спасению пациента, через три минуты мужчина задышал и открыл глаза.

Повторная остановка сердца произошла в машине скорой. Оживить пациента получилось быстро — в сознание он пришел через две минуты. В то утро были ужасные пробки, однако водитель скорой помощи Евгений Штриккер за 10 минут преодолел значительное расстояние от дома пациента до больницы.

В кардиоцентре сердце мужчины еще два раза прекращало работать. Врачи стационара сделали все возможное для спасения, а затем провели операцию. Спустя 8 дней пациента выписали домой. Теперь мужчина ответственно относится к своему здоровью, амбулаторно наблюдаясь у кардиологов.