Выставка голубей вызвала интерес среди тюменцев

Источник фото: "Тюмень - наш дом"

Около 600 птиц 45 различных пород представили тюменцам и гостям города на выставке голубей, которая завершилась в Выставочном зале и была посвящена 75-летию Победы в Великой отечественной войне. За два дня мероприятие посетили более двух тысяч человек.

Как рассказал генеральный директор АО "Тюменская Ярмарка" Михаил Брудков, тема первой в 2020 году выставки выбрана неслучайно: голуби принято считать символом мира. Собирателем уникальной коллекции в Тюменской области является Юрий Неёлов.

"Среди огромного разнообразия голубей особое внимание привлекли "кудрявые черные хохлатые голуби" - порода находилась на грани вымирания и была им восстановлена. Также были представлены призёры российских и победители областных соревнований. Особое место занимали различные экспонаты, связанные с голубями. По замыслам Юрия Неёлова, в дальнейшем они станут частью Музея голубеводства в Тюмени", - поделился Михаил Брудков.

Выставка проходила в течение двух дней и вызвала большой интерес среди тюменцев и гостей города. Причина, в том числе, в том, что экспонаты – живые. Например, во время сельскохозяйственной ярмарки "Золотая осень" одним из самых посещаемых был павильон с коровами-рекордсменами, сообщили в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Михаил Брудаков подчеркнул, что "Тюменская ярмарка" учтет спрос горожан и продолжит эксперименты в этом направлении.