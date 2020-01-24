Палатки здоровья развернутся в тюменских торговых центрах

В эти выходные в двух торговых центрах горожан будут ждать специалисты Многопрофильного консультативно-диагностического центра.

25 января профилактическая акция "Палатка здоровья" пройдет с 11:00 до 15:00 в МФК "Магеллан" (ул.50 лет Октября, 14, 1 этаж). Посетителям будет доступно экспресс-обследование сердечно-сосудистой системы, которое включает измерение артериального давления, обследование на кардиовизоре и оценку психоэмоционального состояния.

26 января с 11:00 до 15:00 посетители ТЦ "Южный" (ул. Мельникайте, 137, 1 этаж) смогут узнать свой рост и вес, окружность талии. Специалисты рассчитают индекс массы тела, определят состав тела (водно-жировой баланс, костно-мышечную массу, метаболический возраст), измерят артериальное давление, а с помощью теста Люшера определят уровень стресса.

После обследования тюменцев проконсультируют и раздадут им информационно-профилактические материалы.

В 2019 году скрининг на выявление факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в палатках прошли более 3500 тюменцев.