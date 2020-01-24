В Тюмени пройдет неделя памяти жертв Холокоста

Мероприятия в рамках Всероссийской недели памяти жертв Холокоста — 2020 пройдут в областном центре с 27 января по 12 февраля.

27 января в 12 часов на площади Памяти состоится митинг-реквием и возложение цветов к памятному знаку "Памяти узников фашистских концлагерей 1941–1945 годов".

29 января в 18:30 в ДК "Нефтяник" будут организованы выставка "Холокост: уничтожение, освобождение, спасение" и мемориальный вечер. С 30 января по 12 февраля выставка будет представлена в историческом парке "Россия — моя история".

Мероприятия приурочены к Международному дню памяти жертв Холокоста и 75-летней годовщине освобождения силами Красной Армии лагеря смерти Аушвиц. Они проводятся региональной еврейской национально-культурной автономией Тюменской области "АДАР" при поддержке Российского еврейского конгресса, центра "Холокост", Федерального агентства по делам национальностей и правительства Тюменской области.