В Тюмени презентуют фотоальбом, посвященный сказкам, легендам и былям сибиряков

Презентация фотоальбома "Древние миры Сибири" пройдет 24 января в Центральной городской библиотеке. Авторами книги стали член Союза писателей России Александр Новопашин, член Союза художников России Минсалим Тимергазеев и Ирина Вишнякова.

Книга содержит более ста стихотворений Александра Новопашина, каждое проиллюстрировано фотографиями изделий художественной резьбы по кости Минсалима Тимергазеева, других тобольских и сибирских мастеров. Фотоальбом посвящен сказкам, легендам и былям народов, проживающих в Сибири, и приурочена к 185-летию сказки "Конек-Горбунок" Петра Ершова.

Гости презентации смогут не только услышать стихи в исполнении поэта, но и полюбоваться миниатюрами мастеров-косторезов на специально организованной выставке. Каждый из почетных гостей мероприятия поделится своими мыслями и воспоминаниями о совместном сотрудничестве, от появления задумки альбома до момента её реализации.

Мероприятие будет интересно читателям разного возраста, любителям искусства, поэзии, мифов и легенд народов Севера, представленных в художественном слове и резной кости. Вход свободный. Место проведения: улица Луначарского, 51.