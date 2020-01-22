В Тюмени артистам вернули случайно выброшенные в контейнер костюмы

Ценную находку сделали работники тюменского мусоросортировочного завода. Они нашли и вернули владельцам театральные костюмы, которые случайно попали в один из контейнеров для твердых коммунальных отходов.

Инвентарь одного из национальных творческих коллективов Тюмени сотрудники завода обнаружили в зоне разгрузки мусоровозов. Они обратили внимание на аккуратные мешки, которые сразу выделялись в общей массе отходов.

Как оказалось, костюмы артистов вместе с офисным мусором по ошибке выбросила сотрудница клининговой компании. Когда пропажу заметили, ближайшие контейнеры уже были опустошены работниками спецтехники.