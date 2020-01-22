В Тюмени артистам вернули случайно выброшенные в контейнер костюмы

Ценную находку сделали работники тюменского мусоросортировочного завода. Они нашли и вернули владельцам театральные костюмы, которые случайно попали в один из контейнеров для твердых коммунальных отходов.
Инвентарь одного из национальных творческих коллективов Тюмени сотрудники завода обнаружили в зоне разгрузки мусоровозов. Они обратили внимание на аккуратные мешки, которые сразу выделялись в общей массе отходов.
Как оказалось, костюмы артистов вместе с офисным мусором по ошибке выбросила сотрудница клининговой компании. Когда пропажу заметили, ближайшие контейнеры уже были опустошены работниками спецтехники.
"В этой ситуации владельцам несказанно повезло. Специально найти пропажу в непрерывном потоке поступающих на завод нескольких сот тонн отходов практически невозможно. Если бы не наблюдательность рабочих, костюмы отправились бы в пакеторазрыватель и на ленту сортировки", — рассказал главный технолог тюменского мусоросортировочного завода Виталий Исаков.
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