В Тюмени артистам вернули случайно выброшенные в контейнер костюмы

14:04 22 января 2020
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Ценную находку сделали работники тюменского мусоросортировочного завода. Они нашли и вернули владельцам театральные костюмы, которые случайно попали в один из контейнеров для твердых коммунальных отходов.

Инвентарь одного из национальных творческих коллективов Тюмени сотрудники завода обнаружили в зоне разгрузки мусоровозов. Они обратили внимание на аккуратные мешки, которые сразу выделялись в общей массе отходов.

Как оказалось, костюмы артистов вместе с офисным мусором по ошибке выбросила сотрудница клининговой компании. Когда пропажу заметили, ближайшие контейнеры уже были опустошены работниками спецтехники.

"В этой ситуации владельцам несказанно повезло. Специально найти пропажу в непрерывном потоке поступающих на завод нескольких сот тонн отходов практически невозможно. Если бы не наблюдательность рабочих, костюмы отправились бы в пакеторазрыватель и на ленту сортировки", — рассказал главный технолог тюменского мусоросортировочного завода Виталий Исаков

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