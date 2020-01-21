В Тюмени обустраивают места отдыха для водителей автобусов

В областном центре на двух конечных остановках появились сервисные пункты для сотрудников общественного транспорта. Один из центров для отдыха водителей и кондукторов обустроен на улице Таллинской и уже работает, другой — на улице Институтской и тоже скоро будет открыт.
Комплекс имеет общую площадь около 80 квадратных метров. В нем предусмотрены комната отдыха с креслами, телевизором, местами для зарядки мобильных устройств, зона приема пищи со столами, стульями, микроволновой печью, туалетные комнаты, комната для хранения уборочного инвентаря и набора воды.
Обустройство конечных остановочных пунктов местами отдыха, поясняют в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта города Тюмени, будет способствовать, в первую очередь, обеспечению безопасности дорожного движения.
Вскоре в Тюмени таких комплексов станет больше.
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