В Тюмени обустраивают места отдыха для водителей автобусов

Фото: пресс-служба администрации города Тюмени

В областном центре на двух конечных остановках появились сервисные пункты для сотрудников общественного транспорта. Один из центров для отдыха водителей и кондукторов обустроен на улице Таллинской и уже работает, другой — на улице Институтской и тоже скоро будет открыт.

Комплекс имеет общую площадь около 80 квадратных метров. В нем предусмотрены комната отдыха с креслами, телевизором, местами для зарядки мобильных устройств, зона приема пищи со столами, стульями, микроволновой печью, туалетные комнаты, комната для хранения уборочного инвентаря и набора воды.

Обустройство конечных остановочных пунктов местами отдыха, поясняют в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта города Тюмени, будет способствовать, в первую очередь, обеспечению безопасности дорожного движения.

Вскоре в Тюмени таких комплексов станет больше.