Более 50 тысяч жителей Тюменской области окунулись в крещенские купели

Фото: издательско-информационный отдел Тобольской митрополии

В Тюменской области 18 и 19 января, в сочельник и в праздник Крещения Господня, участие в крещенских купаниях приняли около 52 тысяч человек. Общее количество посетивших храмы и освященные водоемы составило порядка 250 тысяч человек, сообщили в издательско-информационном отделе Тобольской митрополии.

В Тюмени на Туре в заречных микрорайонах в купель окунулись 7 532 человека, на набережной у Троицкого монастыря — 4 146 человек, на озере Липовом — 7 000 человек. В Тобольске в Иртыше искупались около 5 000 человек, в Ялуторовске в водоем окунулись более 700 человек.

Отмечается, что в праздник Крещения Господня освящались многие горячие источники, однако количество окунувшихся в этих местах не учитывается.