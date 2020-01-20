Открыт набор на образовательную программу для школьников "Гуманитариус-2020"

Этой весной региональная каникулярная образовательная программа "Гуманитариус-2020" вновь откроет двери талантливым и креативно мыслящим школьникам. Принять участие в учебно-научной школе могут все учащиеся 8-11 классов, подав заявку до 26 января 2020 года.
Юные знатоки истории и обществознания, любители литературы и языков проведут неделю в загородном детском центре, где им предстоит пройти профильный курс обучения, посетить мастер-классы и пообщаться с ведущими специалистами и преподавателями региона.
Учебно-научная школа ориентирована на развитие критического мышления, использование предметных знаний в творческой и проектной работе, нестандартном решении кейсов и задач. Тематика этой образовательной весны перенесёт школьников на сто лет в прошлое, в один из самых ярких периодов российской истории – начало XX века, время творческого взлета и новых горизонтов.
Образовательная программа проходит в три этапа:
Дистанционный курс предобучения (решение онлайн-заданий, январь - февраль 2020 года, первый модуль активен с 20 января 2020 года).
Мартовская образовательная гуманитарная программа "Гуманитариус-2020" (20-29 марта 2020 года на базе загородного детского центра).
Дистанционный курс постсопровождения (апрель - май 2020 года).
Обучение для школьников бесплатное.
Заявки принимаются на электронную почту kd@utmn.ru до 26 января 2020 года. В шапке письма указать: заявка на образовательную программу "Гуманитариус-2020".
Все вопросы можно задать в группе "ВКонтакте" или по номерам телефонов: 8 995 092 66 59, 8 3452 54 20 08 (доб. 17 177)
Официальные организаторы программы – Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей "Новое поколение" и Тюменский государственный университет.
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