В тюменском музее работает выставка об утраченном в ХХ веке сибирском промысле

Проект "Живопись иглой — золотное шитье Сибири" стартовал в Тюменской области. Перенять уникальные техники могут все желающие.

В музее "Дом Машарова" открылась выставка "Живопись иглой". Она рассказываетоб истории развития промысла, здесь же можно попробовать овладеть этим видом искусства. Выставка, тематические лектории и мастер-классы будут работать до конца февраля.

Также в рамках проекта мастерицы промысла будут посещать образовательные учреждения региона и обучать тюменских школьников технике золотошвейного ремесла.

Золотное шитье занимает особое место в декоративно-прикладном искусстве, выделяясь особой красотой и изысканностью. Сибирские мастерицы владели золотошвейным ремеслом уже в XVII веке. Своим талантом и рукоделием народные умелицы обогатили российскую культуру. К сожалению, в ХХ веке этот промысел был практически утрачен.

Научно-просветительский проект реализуется фондом развития "Содружество" при содействии представительства кафедры ЮНЕСКО Тюменского государственного института культуры и департамента культуры Тюменской области.