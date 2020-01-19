Тюменских детей-сирот учат правополушарному рисованию

Мастер-класс по правополушарному рисованию проводят для тюменских сирот в рамках проекта "Краски добра", который реализуют в школе-интернате "Горизонт". В 2020 году инициативу поддержит департамент по общественным связям коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Как отмечает президент общественной организации "Тепло души детям-сиротам" Юлия Тараканова, дети-сироты нуждаются в особой психолого–педагогической поддержке. Занятия правополушарным рисованием совместно с художником и волонтерами уравновешивают эмоциональное состояние участников мастер-классов, снимают тревожность, формируют усидчивость и сосредоточенность, раскрывают их творческие способности, налаживают коммуникации в коллективе, формируют отношения доверия, развивают фантазию, а также помогают увидеть красоту жизни и повышают самооценку.

Художница проекта Елена рассказала, как они с ребятами рисовали енота, выглядывающего из дупла. Оказалось, что не все дети знали о существовании этого милого животного, пишет "Вслух.ру".

"Сначала мы сделали разминку для рук, приготовили бумагу, краски и кисти. Затем начали рисовать с мордочки енота, пририсовали ему шапку и шарф. Вокруг обвели черной краской - получилось дупло. Смешивали разные оттенки коричневого и заполнили оставшееся пространство листа. Получился ствол дерева. Добавили немного зелёной хвои и белого снега. И рисунок готов! Ребята работали с удовольствием, а маленький Саша даже расцеловал готовый рисунок", - поделилась художница.