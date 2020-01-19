В музее Ассоциации тюменских чувашей представлена головная повязка с историей

Ассоциация чувашей "Тăван" г. Тюмень

Новая экспозиция откроется в музее Ассоциации чувашей Тюменской области "Таван", которая в 2021 году отметит 30-летний юбилей со дня основания. Организаторы принимают в дар или во временное пользование вещи чувашей региона, имеющие историческую ценность.

Один из таких предметов в дар музею передала Александра Уркина. Она привезла из Чувашии сурпан – повязку, которую надевают под головной убор хушпу. Сурпан имеет трехсотлетнюю историю.

Как рассказала президент тюменской областной общественной организации "Ассоциация чувашей "Таван"" Ираида Маслова, это самая старинная вещь, которая есть музее ассоциации. Повязка вышивалась гладью, мелким крестом. Она уникальная – с этим согласны и эксперты Музейного комплекса им. И.Я. Словцова, пишет ИА "Тюменская линия".

Открытие новой экспозиции в музее запланировано на конец января или начало февраля по адресу ул. Энергетиков, 44а. Энциклопедия чувашей Тюменской области будет издана к 2021 году на основе информации, собранной в фонде музея.

"В Сибирь, в Тюменскую область, ехали чуваши из разных регионов: Самарская область, Татарстан, Башкирия, Московская область, Чувашия, Урал. Локальные группы имеют свои отличительные особенности, которые чаще всего их можно встретить на национальных костюмах. В нашем музее есть предметы быта, вещи переселенцев, но мы постоянно пополняет фонд музея. И будем рады любой вещи, которая имеет свою историю и отражает традиции народа", - поделилась Ираида Маслова.

Отметим, на территории Тюменской области (с учетом округов) проживают более 30 тыс. чувашей. Наибольшее количество числится на юге Тюменской области: Нижнетавдинский район, в селе Канаш. В двух селах Заводоуковского городского округа – это Колесниково, Першино. В с. Горьковка Тюменского района в школьном музее действует экспозиция, посвященная основателям села – чувашам. В Ярковском районе сразу в нескольких селах живут чувашские семьи. История заселения этих территорий связана с Ермаком. Пять чисто чувашских деревень есть в Аромашевском районе.