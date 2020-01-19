Дворец культуры в Ишиме могут построить раньше срока

В Ишиме строительство Дворца культуры ведется с опережением графика. Уже завершается закладка фундамента, работа выполнена на 90%. Открытие нового учреждения запланировано на 2021 год

Как сообщили в администрации города, на объекте трудятся около 100 рабочих: каменщики, бетонщики, плотники. Работают четыре подъемных и башенный краны. В строительстве используются материалы тюменского производства: кирпич, железобетонные конструкции. Уже приступили к кладке стен первого этажа, кое-где монтируют перекрытия.

Глава Ишима Фёдор Шишкин отметил, что проект выбирали из двух вариантов: Винзилинского и Северовагайского ДК. В итоге остановились на последнем, внеся коррективы в соответствии со своими потребностями, пишет ИА "Тюменская линия".

"Пока строители возводят стены, работаем над проектом благоустройства прилегающей к Дворцу культуры территории. Важно, чтобы культурный объект и площадь перед ним составляли единый ансамбль, который украсит наш город", — прокомментировал Фёдор Шишкин.