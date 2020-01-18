Тюменские поликлиники наладили взаимодействие с онкологическим центром

В Тюменской области завершились пилотные проекты по взаимодействию поликлиник с онкологическим центром в рамках регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении". В результате удалось выстроить сквозной процесс маршрутизации пациентов при подозрении на развитие онкологического заболевания.

Как рассказал специалист Медицинского информационно-аналитического центра Тюменской области Артем Рожин, теперь сотрудники поликлиник, больниц и МКМЦ "Медицинский город" знают разработанный порядок действий по организации помощи таким пациентам, а действия по таким схемам существенно ускоряют процесс лечения.

По информации департамента здравоохранения региона, на руки пациенту выдается автоматически сформированный маршрутный лист с пошаговой инструкцией прохождения всех назначений (дата записи, кабинеты, время) по всем услугам. Также для контроля и анализа на этапе формирования маршрутного листа врач видит пройденные ранее пациентом действующие результаты анализов, исследований. Со своего рабочего места он может записать пациента в онкологический центр на консультацию онколога.

После прохождения исследований, в случае снятия подозрения в поликлинике, запись в онкоцентр автоматически снимается, освобождая слот.

Автоматически формируется направление со всеми данными пациента и пакетом результатов исследований по нозологиям. Пакет документов в тот же момент попадает в онкологический центр.

После консультации результат возвращается в поликлинику. На каждом этапе лечащий врач может проследить статус маршрута пациента и его результат, также реализован централизованный контроль ведения маршрута за онкологическими пациентами.

Проект будет распространяться на все медицинские организации Тюменской области.