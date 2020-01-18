Более 470 тюменских мам пройдут переобучение в рамках нацпроекта "Демография"

12:33 18 января 2020
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pixabay.com

В Тюменской области не менее 472 женщин, имеющих детей дошкольного возраста, в 2020 году примут участие в программе переобучения и повышения квалификации, которая проходит в рамках национального проекта "Демография". Это поможет мамам восстановить профессиональные навыки или приобрести новую специальность, в том числе чтобы совмещать работу с воспитанием малышей.

Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, обучение продолжительностью не более трех месяцев проводят специализированные организации, имеющие лицензии. Принять участие в программе могут как работающие женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, так и мамы  дошкольников, не состоящие в трудовых

отношениях и обратившиеся в органы службы занятости для поиска работы. Последние во время обучения также получают стипендию в размере минимального размера оплаты труда (12 тыс. 130 рублей), увеличенного на районный коэффициент.

По этой же программе своих сотрудниц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, могут направить на курсы повышения квалификации и работодатели - без дополнительных финансовых затрат. Организациям возместят нормативные затраты на безвозмездной и безвозвратной основе, но не более 20 000 рублей на одного человека за курс обучения).

Подробную информацию о программе можно узнать в центрах занятости по месту жительства или регистрации предприятия.

Теги: занятость населения , материнство , обучение , трудоустройство
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