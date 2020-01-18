В красивые даты 2020 года планируют зарегистрировать брак более 200 тюменских пар

Более 200 влюбленных пар в Тюменской области планируют зарегистрировать отношения в ЗАГСе в красивые свадебные даты, которых в 2020 году будет немало. Для этого они заранее подают заявления.
Ближайший праздник - Национальный день объятий 21 января 2020 года, в этот день засвидетельствуют брак четыре пары. 74 пары желают скрепить союз в День всех влюбленных, 14 февраля. Магическая дата 20.02.20 собрала уже 85 пар, желающих пожениться в этот день.
2020 год также является високосным, поэтому нашлись тюменские пары, которые захотели получить свидетельство о браке 29 февраля. Сыграть свадьбу в День семьи, любви и верности планируют уже девять тюменских пар влюбленных.
По данным ЗАГС Тюменской области, пока нет заявлений на регистрацию брака в Международный день поцелуев 6 июля и в Международный день объятий 4 декабря.
10.10.2020 – в эту красивую дату планируют вступить в законный брак девять пар, пишет ИА "Тюменская линия".
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