В Тюменской области стартует муниципальный этап конкурса "Большие вызовы"

Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей Тюменской области "Новое поколение" объявил о начале регистрации на муниципальный тур Всероссийского конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы". К участию приглашаются не только победители школьного этапа, но и призеры ряда региональных конкурсов. Пройти образовательную программу, не участвуя в конкурсе, могут и все желающие. Прием заявок продлится до 26 января.

Для победы в муниципальном туре участникам предстоит индивидуально или в команде подготовить паспорт научно-технологического проекта в одном из пяти направлений: "Агропромышленные и биотехнологии", "Большие данные и искусственный интеллект", "Освоение Арктики и мирового океана", "Современная энергетика", "Умный город и безопасность". В разработке проектов школьникам поможет специальная программа дистанционного обучения, которая содержит советы по подготовке и организации работы, оценке эффективности, оформлению паспорта проекта.

Участники, предложившие наиболее интересные и перспективные решения, будут приглашены на заключительный этап конкурса – очную защиту проектов перед экспертной комиссией в марте 2020 года.

Конкурс "Большие вызовы" учрежден Образовательным центром "Сириус" в сотрудничестве с Образовательным Фондом "Талант и успех". Оператором конкурса в Тюменской области выступает Региональный центр "Новое поколение" при поддержке Тюменского государственного университета.

Принять участие в конкурсе могут не только победители школьного этапа, но и призеры таких мероприятий, как "Инженерный резерв России", "Кадры будущего для регионов", "Умножая таланты 2020", "Мы – будущее региона", "Олимпиада Национальной технологической инициативы", учебно-научных школ Тюменского государственного университета.

Кроме того, все желающие могут пройти дистанционную образовательную программу без участия в конкурсе, получив бонусные баллы программы лояльности "RealTalk".

Для участия необходимо заполнить анкету в официальной группе "ВКонтакте" и пройти регистрацию на сайте.