За год в регионе из оборота изъяли 84 кг наркотиков

В 2019 году в Тюменской области было выявлено 2426 наркопреступлений. Это на 323 преступления больше, чем в прошлом году. Такие данные приводит прокуратура Тюменской области.

Из незаконного оборота правоохранителями изъято свыше 84 кг наркотических средств и психотропных веществ, в том числе 48,1 кг синтетических наркотиков, 17,9 кг марихуаны, 6,2 кг гашиша, 1,8 кг героина.

За минувший года в было суды направлено 1121 уголовное дело, из них 182 в отношении наркосбытчиков.