У тюменцев стало меньше вопросов к кадастровой палате

За 2019 год в тюменскую кадастровую палату поступило порядка 940 письменных обращений граждан. Это на 740 обращений меньше, чем за 2018 год. Положительная динамика показывает, что работа по выявлению и устранению причин таких обращений в учреждении ведется эффективно. Тематика обращений по большей части остается прежней.

"Мы проводим анализ поступающих к нам обращений, что позволяет классифицировать их по направлениям, — рассказала начальник административного отдела тюменской Кадастровой палаты Валентина Барнашева. — В частности обращения касаются способов получения сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, предоставления документов по результатам оказания государственных услуг в учетно-регистрационной сфере. Также граждан интересует порядок исправления технических и реестровых ошибок, расчет и пересчет кадастровой стоимости (КС) объектов недвижимости, вопросы налогообложения исходя из КС, порядок установления и изменения границ земельных участков".

Также в 2019 году на личный прием обратились 316 человек. Это в три раза меньше, чем в 2018 году.

"Такое снижение мы считаем закономерным, поскольку положительный эффект оказывает и работа с гражданами посредством телефона для справок (3452) 259-001. Кроме того, важная для потенциальных заявителей информация размещается на стендах в местах приема граждан и юридических лиц. Также информирование ведется через сайты органов власти и СМИ", — рассказала Валентина Барнашева.