В Тюмени пройдет фестиваль "Вместе медиа. Урал"

Фестиваль "Вместе медиа. Урал" пройдет в Тюмени с 24 по 26 января.

Фестиваль будет интересен специалистам из области медиа, профессиональным журналистам, студентам гуманитарных вузов, pr-менеджерам, которые смогут прослушать лекции экспертов, поучаствовать в обсуждениях на круглых столах и задать свои вопросы спикерам.

Как сделать идеальный пост в ВК? Как заниматься расследованиями и остаться в живых? Как сделать коммерческий контент интересным? Как построить экосистему бренда? Как правильно продвигать СМИ в Instagram? Как не отступать в своих публикациях от норм корректности, но быть интересным читателю?

Разобраться в эти вопросах помогут эксперты, среди которых:

- Иван Голунов, специальный корреспондент Meduza;

- Артём Колпаков, сотрудник отдела спецпроектов Пикчер;

- Наталья Бацуева, smm-менеджер телеканала Пятница;

- Кирилл Харатьян, заместитель главного редактора газеты Ведомости;

- Анна Немцова, корреспондент The Daily Beast;

- Ирина Телицина, менеджер по спецпроектам Forbes Russia;

- Анна Мотылькова, директор по маркетингу Psychologies;

- Екатерина Устинова, smm-специалист телеканала и интернет-портала Кубань 24;

- Мария Гельман, сооснователь проекта Теперь так;

- Пётр Мироненко, сооснователь, заместитель главного редактора The Bell.

В рамках программы "УниверСити" студенты факультетов журналистики, сотрудники студенческих редакций и начинающие корреспонденты могут познакомиться с известными ведущими, задать им свои вопросы, а также узнать о потенциальных работодателях.

Проект "Вместе медиа" — ежегодная серия фестивалей для региональных медиасообществ. Проходит во всех Федеральных округах России. На данный момент уже прошли региональные конкурсы на Дальнем Востоке, в Северо-Западном и Приволжском округах. Финал фестиваля состоится в Москве 23-26 апреля 2020 года.

Зарегистрироваться на мероприятие в Тюмени можно здесь.



