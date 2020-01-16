В Тюмени пройдет фестиваль "Вместе медиа. Урал"

Фестиваль "Вместе медиа. Урал" пройдет в Тюмени с 24 по 26 января.
Фестиваль будет интересен специалистам из области медиа, профессиональным журналистам, студентам гуманитарных вузов, pr-менеджерам, которые смогут прослушать лекции экспертов, поучаствовать в обсуждениях на круглых столах и задать свои вопросы спикерам.
Как сделать идеальный пост в ВК? Как заниматься расследованиями и остаться в живых? Как сделать коммерческий контент интересным? Как построить экосистему бренда? Как правильно продвигать СМИ в Instagram? Как не отступать в своих публикациях от норм корректности, но быть интересным читателю?
Разобраться в эти вопросах помогут эксперты, среди которых:
- Иван Голунов, специальный корреспондент Meduza;
- Артём Колпаков, сотрудник отдела спецпроектов Пикчер;
- Наталья Бацуева, smm-менеджер телеканала Пятница;
- Кирилл Харатьян, заместитель главного редактора газеты Ведомости;
- Анна Немцова, корреспондент The Daily Beast;
- Ирина Телицина, менеджер по спецпроектам Forbes Russia;
- Анна Мотылькова, директор по маркетингу Psychologies;
- Екатерина Устинова, smm-специалист телеканала и интернет-портала Кубань 24;
- Мария Гельман, сооснователь проекта Теперь так;
- Пётр Мироненко, сооснователь, заместитель главного редактора The Bell.
В рамках программы "УниверСити" студенты факультетов журналистики, сотрудники студенческих редакций и начинающие корреспонденты могут познакомиться с известными ведущими, задать им свои вопросы, а также узнать о потенциальных работодателях.
Проект "Вместе медиа" — ежегодная серия фестивалей для региональных медиасообществ. Проходит во всех Федеральных округах России. На данный момент уже прошли региональные конкурсы на Дальнем Востоке, в Северо-Западном и Приволжском округах. Финал фестиваля состоится в Москве 23-26 апреля 2020 года.
Зарегистрироваться на мероприятие в Тюмени можно здесь.
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