В Тюмени возле крещенских купелей будет дежурить скорая

Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи»

18 и 19 января в областном центре бригады скорой помощи будут дежурить возле купелей. Дежурство на реке Туре в зоне отдыха заречных микрорайонов пройдет в эти дни с 11:00 до 24:00, на озере Андреевском 19 января с 18:00 до 22:00.

"На остальных купелях в Тюменском районе дежурство пройдет в режиме "03" — если участникам праздника понадобится экстренная помощь, бригада незамедлительно будет направлена на вызов", — прокомментировали в пресс-службе ГБУЗ ТО "Станция скорой медицинской помощи".

Врачи скорой медицинской помощи рекомендуют людям, имеющим хронические заболевания (гипертония, сахарный диабет, заболевания с сердца, легких и другие), не подвергать свой организм перепадам температуры без предварительной подготовки и консультации у врача.