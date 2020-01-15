В Тюмени откроется музей поисковиков

13:43 15 января 2020
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Музей поискового движения Тюменской области готовится к открытию в центре науки, экологии и техники дворца "Пионер". После ремонта здания здесь вновь заработает экспозиция, собранная за 30 лет работы поисковых отрядов региона. 

В музее будут представлены предметы обмундирования, вооружения, снаряжения бойцов Красной армии, личные вещи и предметы быта солдат, найденные в ходе экспедиций на местах сражений Великой Отечественной войны. Часть экспозиции будет посвящена оборудованию и снаряжению поисковиков.

Открытие музея запланировано на февраль.

Теги: музеи , поисковики
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