Тюменцы могут принять участие в конкурсе, посвященном творчеству Высоцкого

Открытый городской конкурс "Струна, звучащая стихами", посвященный творчеству Владимира Высоцкого, проходит в Тюмени. Прием заявок уже стартовал, а само мероприятие состоится 25 января на сцене Дома культуры "Водник".

Творчество Владимира Высоцкого навсегда осталось в сердцах людей. Профессионалы ДК "Водник" решили напомнить тюменцам творчество великого поэта и автора-исполнителя песен и объявили интересный конкурс.

Участники состязания смогут принять участие в конкурсной программе по жанрам на выбор: исполнение произведения Высоцкого, исполнитель или исполнители авторского произведения о Высоцком, театральное и поэтическое исполнение, в котором могут звучать монологи, отрывки из спектаклей, а также произведения самого Владимира Высоцкого.

К участию в конкурсе приглашают людей в возрасте от 14-ти лет. Чтобы выступить, необходимо подать заявку в ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) или на электронную почту dkvodnik@mail.ru и оплатить организационный взнос в размере 150 рублей.

Победителей наградят дипломами и памятными призами.