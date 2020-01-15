В областной полиции личному составу представили нового начальника

Фото пресс-службы областной полиции

Начальника Управления МВД России по Тюменской области генерал-майора полиции Леонида Коломийца, назначенного на эту должность 25 декабря 2019 года Указом Президента Российской Федерации, личному составу и руководству региона 14 января представил статс-секретарь – заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации Игорь Зубов.

Игорь Зубов отметил, что Леонид Коломиец обладает высокой квалификацией и богатым практическим опытом, хорошо разбирается в различных аспектах деятельности органов внутренних дел и может нацелить личный состав на качественное выполнение возложенных на них задач.

В ответном слове генерал-майор полиции пообещал приложить необходимые усилия для эффективного выполнения поставленных задач.

Леонид Михайлович Коломиец родился 20 октября 1969 года в Черкасской области. В 2001 году окончил МГУК, в 2014 году - Международный юридический институт.

В 1990 году начинал службу в должности милиционера, милиционера-кинолога роты патрульно-постовой службы милиции Химкинского ОВД, с 1993 по 1997 года проходил службу в ГУВД г. Москвы. С августа 1997 по декабрь 2008 года служил в Сходненском городском отделе милиции УВД Химкинского района Московской области, с 2003 года – начальником данного подразделения. В декабре 2008 года назначен на должность заместителя начальника управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД по Астраханской области. В августе 2009 года – на должность начальника того же управления. С 2011 по 2013 годы являлся заместителем начальника полиции (по оперативной работе) УМВД России по Астраханской области.

В ноябре 2013 года приказом Министра внутренних дел Российской Федерации назначен на должность замначальника полиции Астраханской области, с декабря 2016 года возглавлял полицию Омской области. В звании генерал-майора полиции с 2018 года. За успехи в службе отметеч медалью "За отвагу", нагрудным знаком "Почетный сотрудник МВД" и имеет наградное оружие - пистолет Макарова, сообщили в пресс-службе ведомства.