Команда тюменской физматшколы стала призером международной олимпиады

Подведены итоги 16-й международной Жаутыковской олимпиады, проходившей с 8 по 13 января в Алматы (Казахстан).
В команду областной физматшколы на этой олимпиаде вошли семь представителей: трое на математику и по двое на информатику и физику.
По итогам олимпиады Михаил Тутанов и Леонид Горбунов стали золотыми медалистами. Иван Строгальщиков и Иван Дорошенко получили серебряные награды. Максим Хабаров и Семен Паненков взяли бронзу.
В командном зачете тюменская сборная заняла третье место. Всего в олимпиаде участвовало 570 школьников - 84 команды из 21 страны.
Губернатор Тюменской области Александр Моор уже поздравил ребят и весь коллектив физматшколы с успешным выступлением на олимпиаде:
"Горжусь! Молодцы! Максим, Иван, Семён, Миша, Леонид и Иван отлично представили Тюменскую область и Россию на Международной Жаутыковской олимпиаде. Участвовало 570 человек из 21 страны, в том числе Норвегии, Швеции, Объединенных Арабских Эмиратов. Наши ребята из областной физико-математической школы стали одними из лучших и привезли бронзовые медали за командный зачет, а в личном завоевали целый комплект. Поздравляю! И говорю спасибо родителям и педагогам, которые воспитывают таких талантливых детей".
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