Резиденция Деда Мороза подарила сказку тысячам тюменских детей

Фото: Дмитрий Сиялов

Волшебная Резиденция Деда Мороза открывала свои двери каждый день для юных тюменцев и гостей города с 21 декабря по 14 января. За время ее работы к Зимнему Волшебнику пришли более 10 000 ребят.

На площади 400-летия Тюмени была установлена настоящая деревянная русская изба, в которой главный новогодний волшебник и его внучка Снегурочка принимали юных тюменцев, слушали подготовленные ими новогодние стихотворения, дарили волшебные подарки и оставляли теплые пожелания с Новым годом.

Как и принято в настоящей сказке, Дедушка Мороз восседал на троне, а Снегурочка услужливо помогала ему принимать гостей. Естественно, не обошлось без главного символа новогоднего торжества – красавицы елки. Наполнили праздник волшебством не только прекрасные сказочные персонажи, но и музыканты тюменского духового оркестра, которые порадовали тюменцев и гостей города неповторимым звучанием духовых инструментов.

Всего за время работы резиденции более 10 тысяч гостей пожаловали к Деду Морозу. Более того, мероприятие посетили не только жители Тюмени, но и жители Ялуторовска и Ишима. Смех, радостные крики детей и заводная новогодняя музыка подарили всем отличное настроение и яркие воспоминания.

Мероприятие было организовано при поддержке партнера проекта компании "Леском". Профессионалы организации быстро возвели деревянную Резиденцию и удивили тюменцев и гостей города.