В Тюменской области заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога

10:30 14 января 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: pixabay.com

Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области. По данным мониторинга, заболеваемость респираторными вирусными инфекциями обусловлена негриппозными вирусами.

При этом, отмечают специалисты, среди циркулирующих вирусов возросла доля вирусов гриппа — преимущественно типа В.

В целях профилактики ОРВИ тюменцам рекомендуют чаще проветривать помещения и проводите влажную уборку, регулярно мыть руки с мылом, избегать контакта с лицами больными острыми респираторными заболеваниями. При появлении первых симптомов заболевания необходимо своевременно обратиться к врачу. 

Теги: грипп , ОРВИ
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2020