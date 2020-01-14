В Тюменской области заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога

Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области. По данным мониторинга, заболеваемость респираторными вирусными инфекциями обусловлена негриппозными вирусами.
При этом, отмечают специалисты, среди циркулирующих вирусов возросла доля вирусов гриппа — преимущественно типа В.
В целях профилактики ОРВИ тюменцам рекомендуют чаще проветривать помещения и проводите влажную уборку, регулярно мыть руки с мылом, избегать контакта с лицами больными острыми респираторными заболеваниями. При появлении первых симптомов заболевания необходимо своевременно обратиться к врачу.
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