406 тюменских студентов вышли в офлайн конкурса "Я - профессионал"

С заданиями отборочного онлайн-этапа проекта "Я - профессионал" успешно справились 406 студентов тюменских вузов. Очные состязания пройдут в январе–феврале 2020 года в 50 городах России.

"Я – профессионал" – один из флагманских проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей", он реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Больше всего тюменцев участвует в направлениях "Нефтегазовое дело" (46 студентов), "Строительство" (44), "Социология" (27), "Юриспруденция" (21) и "Экология" (17)".

"Наибольшее число участников из Тюменской области, прошедших в заключительный этап, оказалось среди студентов Тюменского государственного университета (252 студента) и Тюменского индустриального университета (138)", – рассказал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Состязания очного этапа стартуют 25 января. Площадки проведения соревнований расположены в 50 городах России и охватывают все федеральные округа. Итоги олимпиады будут подведены весной 2020 года.

Олимпиада "Я – профессионал" проводится в два этапа: отборочный, на котором проверяются фундаментальные знания, и заключительный практический этап. В личных кабинетах участников на сайте проекта опубликованы результаты отбора. Студенты могут узнать, сколько баллов они набрали по своим направлениям. Дипломанты олимпиады смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и получат возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Для медалистов олимпиады предусмотрены также денежные премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе проекта "Россия – страна возможностей".