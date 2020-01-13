Тюменцы с онкозаболеваниями и их родственники пройдут реабилитацию в "Красной гвоздике"

Фото предоставлено департаментом здравоохранения

Тюменский Региональный геронтологический центр социальных технологий "Третий возраст" запускает социальный проект "Курс восстановительной медицины и психологической реабилитации онкобольных и их родственников "Поддержка". Заезд первой группы участников в центр "Красная гвоздика" состоится 16 января.

Проект соответствует основным направлениям национального проекта "Демография" и регионального проекта "Старшее поколение" и в 2019 году получил поддержку Фонда президентских грантов.

Реабилитационный курс рассчитан на людей в возрасте до 65 лет: женщин после радикального лечения рака молочной железы и пациентов после радикального лечения рака легких. Продолжительность курса — 14 дней. Программа реабилитации разработана специалистами центра "Красная гвоздика" и включает комплекс психокоррекционных мероприятий и методик восстановительной медицины, направленных на адаптацию пациентов к новым условиям жизни. Это занятия с инструктором по лечебной физкультуре, физиотерапевтическая реабилитация, водолечение, эрготерапия, диетотерапия, психотерапевтическая и психологическая помощь.

Родные и близкие людей с онкологическими заболеваниями в рамках проекта пройдут обучение, необходимое при уходе за такими больными: узнают об особенностях поведения, связанных с болезнью, освоят навыки общения с ними. Для родственников пациентов, проходящих реабилитацию, будет работать группа поддержки и самопомощи, сообщили в департаменте здравоохранения.

Проект реализуется в тесном сотрудничестве со специалистами Многопрофильного медицинского клинического центра "Медицинский город" и иными лечебно-профилактическими учреждениями города Тюмени.

Дополнительную информацию о проекте можно получить по телефонам 8 (3452) 775-949, 89044950518 или по электронной почте: gvozdikasocial@mail.ru.