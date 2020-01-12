Тюменцы участвовали в дубляже индийского фильма

Источник фото: kinopoisk.ru. Кадр из фильма "Бой"

Тюменцы выполнили дубляж индийского фильма "Бой", который планируется к выходу в широкий прокат в кинотеатрах России в феврале 2020 года.

Показ фильма в Индии прошел с успехом. В нем снялись известные актеры Ритик Рошан и Тайгер Шрофф. Картину выпустили с русскими субтитрами, но для выхода в широкий прокат в России необходимо было выполнить русский дубляж. Этим и занимались ребята из разных городов страны, в том числе из Тюмени.

Так, над дубляжом фильма работали тюменка, представитель компании Indian Films Russia Венера Камалова, радиоведущая, диктор Мария Бакута, звукорежисер Роман Газидуллин, Иван Тищук, Динар Абдуллин, Данил Тянькин из Екатеринбурга, Дмитрий Виноградов из Москвы.

"Мы работаем с официальными представителями индийского кино в России. В прокат фильм выйдет в кинотеатрах крупных городов России", - сообщила Венера Камалова.

Сейчас фильм уже озвучен, записан, проходит процесс подготовки, пишет "АиФ - Западная Сибирь".