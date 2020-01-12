Тюменцы начнут массово выкидывать елки во второй половине января

Тюменцы еще не начали массово выкидывать новогодние хвойные деревья. В праздники горожане выбрасывали чаще всего стеклянную тару, пищевые отходы и упаковочные материалы от подарков. Елки традиционно начнут выносить на контейнерные площадки после 14 января, когда пройдет Старый Новый год.

Хвойные деревья в срубленном виде могут простоять в квартире от 6 до 14 лет, а затем начинают осыпаться. Тем не менее, горожане не торопятся расставаться с елками, пихтами и соснами, чтобы продлить праздничное настроение и встретить Старый Новый год. В пресс-службе регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "ТЭО" рассказали, что пока массового выноса елок на контейнерные площадки не наблюдается, есть лишь единичные случаи. Основное поступление новогодних деревьев, мишуры, елочных игрушек на мусоросортировочный завод ожидается после 14 января.

Информацию подтвердили и в Тюменском зоопарке, где объявили прием в дар хвойных деревьев. Пока приезжала только одна машина с елками и ветками, но сбор продолжится весь январь, а также в феврале. Хвойные в зоопарке пойдут на корм копытным животным, некоторым птицам и даже хищникам. Кроме этого, шишки от них могут стать игрушками для животных, а ветки будут использованы для обустройства лежанок животных, пишет "Мегатюмень".