В Тюмени откроется новый центр Visit Tyumen

Новый центр Visit Tyumen откроется в Тюмени в 2020 году и расположится в ЦУМе. В настоящее время идет разработка концепции. Планируется, что проект совместит познавательную и торговую стороны.

Как рассказала руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова, проект ежегодно прирастает новыми объектами, которые могут стать центром притяжения для туристов.

"На протяжении нескольких веков базарная площадь, где и находится ЦУМ, олицетворяла тюменскую торговлю. Поэтому появление нового центра Visit Tyumen в этом месте будет вполне логично", - отметила она.

У каждого центра Visit Tyumen свой облик. Не будет исключением и новый. В рамках проекта Visit Tyumen и в память о главном торговом месте старой Тюмени планируется также создать небольшой арт-объект, сообщили в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

"Кроме того, накануне 75-летия Дня Победы не обойдём вниманием историю появления на базарной площади завода, где во время войны собирались десантные планеры", - прокомментировала заслуженный работник торговли РФ Наталья Осинцева.