"Служебный роман" – первый, Гарри Поттер – второй

Телеком-оператор "Дом.ru" составил рейтинг самых популярных новогодних фильмов и передач. Ежедневно за просмотром ТВ клиенты компании проводили более 5 часов*, это на 11% больше, чем в обычные дни.

Рейтинг новогодних передач возглавила "Новогодняя ночь на Первом", которую смотрели более 40% абонентов компании. В ТОП-5 также вошли "Шоу Уральских пельменей", Comedy Club, Легенды "Ретро FM" и "Новогодний голубой огонек – 2020".

Самым популярным фильмом стал "Служебный роман". За приключениями Людмилы Прокофьевны и Анатолия Ефремовича следил каждый третий абонент оператора. Лишь немного в зрительских симпатиях им уступил Гарри Поттер. Также среди любимых фильмов оказались "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" и "Иван Васильевич меняет профессию".

В видеотеке, которая дает возможность выбирать контент по интересам и смотреть его в удобное время, клиенты предпочли "Гарри Поттера" (все части), "Джона Уика 3", "Текст", сериалы "Игра престолов" и "Бывшие". Чаще всего клиенты "Дом.ru" смотрели ТВ с экранов телевизоров – 94%, 4% – в мобильном приложении "Дом.ru TV", 2% - на сайте оператора. Скачав бесплатное мобильное приложение "Дом.ru Movix" для iOS и Android, любой клиент оператора может смотреть каналы онлайн и в течение 7 дней после эфира, а также видео – фильмы, сериалы, мультфильмы – с мобильных устройств в любой точке России, где есть доступ в Интернет.

*-Данные предоставлены пресс-службой "Дом.ru" на основе собственной статистики.