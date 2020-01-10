В "Орфей" приехал Дедморобус

Фото: ДК "Орфей"

Сказочный Дедморобус курсировал по областной столице в новогодние праздники. Не обошел он стороной и Дом культуры "Орфей", чем вызвал настоящий шквал эмоций у гостей.

Из салона Дедморобуса высадился новогодний сказочный десант из представителей музыкантов Тюменского духового оркестра- 25 Дед Морозов во главе самого Главного Деда Мороза –дирижера оркестра Тимура Бахрова и, конечно же, Снегурочки.

Музыканты представили невероятное шоу из зажигательных танцев Дед Морозов и виртуозного исполнения фрагментов популярных песен. Порадовали своим ярким выступлением артисты хора народной песни "Жемчужные узоры".

Зрители не смогли устоять на месте и от всей души пустились в пляс. У новогодней ёлки, здесь же на площади дома культуры "Орфей", развернулась игровая программа с задорными играми, весёлыми конкурсами, танцами, хороводами и сладкими призами.

Зрителям надолго запомнится этот волшебный и яркий день.